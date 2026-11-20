Ціни на нафту 20 листопада зросли через побоювання перебоїв із постачанням після ракетних атак хуситів на Ер-Ріяд та повідомлень про порушення руху танкерів в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 79 центів, або 0,9%, – до $92,77 за барель.

Грудневі ф'ючерси на американську WTI зросли на 25 центів, або 0,3%, – до $83,46. Активніший січневий контракт подорожчав на 71 цент, або 0,9%, – до $83,15.

За словами аналітика Rakuten Securities Сатору Йосіди, атаки хуситів знову посилили побоювання за постачання близькосхідної нафти та спонукали інвесторів купувати сировину.

Додаткову підтримку цінам надають очікування, що ОПЕК+ збереже узгоджені скорочення видобутку на зустрічі наприкінці листопада.

Водночас обидві марки прямують до третього поспіль тижневого падіння. Brent може втратити за тиждень близько 3,5%, а грудневий контракт WTI – майже 6%.

На ринок тиснуть очікування надлишку пропозиції, оскільки перевезення нафти через Ормузьку протоку відновилися приблизно до довоєнних обсягів.

Довідка. Єменське угруповання "Ансар Аллах", відоме як хусити, внесене до переліку терористичних організацій і груп, який веде штаб Антитерористичного центру при СБУ.

Нагадаємо:

19 листопада ціни на нафту стабілізувалися після попереднього падіння: ризики через атаки на судна стримували здешевлення, попри зростання запасів у США та очікування надлишку сировини.