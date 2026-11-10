Останні українські атаки обвалили нафтопереробку РФ на 30% – ЗМІ

Ілюстративне фото. Пожежана та НПЗ в Уфі, атакованому 31 жовтня

Поновлення українських дронових атак проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ), що відбулося наприкінці жовтня, призвело до скорочення нафтопереробних потужностей Росії приблизно на 30%.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела у нафтовій галузі.

За даними цих джерел та офіційних осіб, за останній тиждень українські атаки порушили роботу та спричинили аварії на 9 з 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Сумарна номінальна потужність російських НПЗ, які з кінця жовтня зазнали атак, зокрема три великі уражені заводи в центральній Росії, становить близько 300 тис. тонн, або 2,2 млн барелів на добу.

При цьому загальна потужність первинної переробки нафти в Росії становить приблизно 930 тис. тонн на добу. Проте станом на кінець жовтня російські НПЗ переробляли лише близько 700 тис. тонн (5 млн барелів) сирої нафти на добу.

За оцінками джерел агентства, фактичне скорочення обсягів переробки сирої нафти на російських нафтопереробних заводах може становити до 200 тис. тонн на добу.

Нагадаємо:

Вночі 9 листопада безпілотники атакували "Кіришінафтооргсинтез" у місті Кіриші Ленінградській області РФ – другий за потужністю НПЗ у Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.

Після цього найбільша за обсягами видобутку російська компанія "Роснефть" ввела ліміти на продаж пального на своїх АЗС в усіх регіонах країни.