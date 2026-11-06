Шкіль звинуватив Івана Федорова у зупинці будівництво захисту обʼєктів "Київводоканалу"

Шкіль звинуватив Агентство відновлення у зриві будівництва захисту для Київводоканалу

Засновник компанії Autostrada Максим Шкіль звинуватив Агентство відновлення та його очільника Івана Федорова у зриві будівництва захисту обʼєктів "Київводоканалу".

Про це Шкіль написав у соцмережах.

За словами Шкіля, в жовтні 2026 року Autostrada отримала від очільника Агентства відновлення задачу терміново розпочинати реалізацію захисту об'єктів "Київводоканалу".

"Ми взяли на себе всі юридичні ризики, приступивши до виконання робіт негайно - без договорів та без підтвердженого фінансування на реалізацію обʼєктів.

Але вже 4 листопада 2026 року від замовника будівництва були отримані наступні інструкції - за усною вказівкою першої заступниці голови Агентства відновлення Інни Внукової "Автострада" має зупинити реалізацію зазначених об'єктів", – написав Шкіль.

5 листопада, розповідає Шкіль, керівництво Autostrada на особистій зустрічі з Федоровим уточнило – чи продовжувати реалізацію об'єктів захисту водопостачання міста Києва.

"На запитання отримано відповідь: "ні" з причини того, що "у відносинах з компанією Автострада є напруження", – продовжує Шкіль.

З 5 листопада Autostrada призупинила реалізацію проєктів.

"Не буду здивований, якщо Іван Федоров має плани реалізації цих об'єктів компаніями, які до його призначення очільником ОВА Запорізької області не мали обсягів, працівників, техніки, досвіду та обладнання, а з моменту його призначення отримали понад 10 млрд контрактів.

Окрім цього, з моменту призначення Івана Федорова, ці компанії отримали понад 2 млрд грн контрактів в системі Агентства відновлення", – підсумовує Шкіль.