Київрада виділяє 5 мільярдів Силам оборони та суттєво підвищує виплати мобілізованим

Київрада на сьогоднішній сесії виділить понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки.

Про це повідомляє міський голова столиці Віталія Кличка.

З них 4,9 млрд спрямують на програму "Захисник Києва". Понад 93 млн грн додатково виділяється на соціальний захист ветеранів та ветеранок. Ще 10 млн грн передбачено як субвенція від столиці до держбюджету України для забезпечення заходів з оборони.

Також Київрада ухвалить рішення щодо збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян – з 30 000 грн до 50 000 грн.

Крім того, Київрада ухвалить рішення про збільшення щомісячної фінансової допомоги, яку місто виплачує місто медикам.

Зокрема, йдеться про підвищення суми допомоги молодшому медичному персоналу закладів охорони здоровʼя, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу.

Зараз вони отримують щомісячно від міста 2 000 гривень. Виплата збільшиться до 3 000 гривень.

Нагадаємо:

Київрада ухвалила бюджет Києва на 2025 рік на рівні понад 90 млрд грн. "Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці", - заявив міський голова Києва Віталій Кличко.