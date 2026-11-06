Кличко відповів Зеленському щодо "недостатньої підготовки": Варто припинити призначати винних

Українська правда

Міський голова Києва Віталій Кличко увечері 6 листопада відповів президенту Володимиру Зеленському щодо недостатньої підготовки міста до опалювального сезону.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова: "Невиконання яких саме рішень "на міському рівні" (як стверджує президент) спричинило непідготовленість "до опалювального сезону та цієї російської спецоперації проти української енергетики"?!

Як столиця, яка до речі розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, мала упередити "російську спецоперацію проти української енергетики"?"

Деталі: Мер додав, що на наради щодо підготовки Києва не запрошують представників столичної влади.

Він додав, що в Україні єдина енергосистема "і коли її розносять по всій країні, не може десь сяяти, а десь Кличко все погасив… Іще, може, й енергетиків розігнав, якщо їх поліція збирає на роботу?", – заявив Кличко.

Пряма мова: "Мантра центральної влади, що Київ – найгірший, постійні маніпуляції, брехня – погана історія.

Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада, фактично, нищить Київ.

Мерзотно все це виглядає по відношенню до мешканців столиці…"

Деталі: Кличко стверджує, що енергетики, комунальники та інші фахівці цілодобово роблять неможливе, ризикуючи життям.

Пряма мова: "Може, варто нарешті припинити призначати винних — в ситуації, коли складно всім? Коли стоїть питання чи вистоїть країна. А вистояти вона може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів, злагодженою роботою всіх структур і фахівців.

А для висновків ще буде час…"

Що передувало:

Президент Володимир Зеленський за підсумками селектору щодо енергопостачання в регіонах заявив, що найгірша ситуація в Києві і причина в тому, що міська влада невиконала рішення з підготовки міста до зими.