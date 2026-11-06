Неналежно протидіяв відмиванню: НБУ оштрафував “Сенс банк” на 25 мільйонів

Національний банк України наклав штраф на "Сенс банк" у розмірі 25 мільйонів гривень за порушення вимог щодо протидії відмивання коштів.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

Штраф наклали за порушення вимог:

частин першої та другої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Цей пункт стосується неналежного виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також НБУ оштрафував "Ощадбанк" на 10 мільйонів гривень за неналежну перевірку клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу під час фінансового моніторингу.

Окрім цього, за несвоєчасно або не в повному обсязі надану достовірну інформацію та документи на запити НБУ. Банк також звинувачують у внесенні до анкет клієнтів дані, достовірність яких не була підтверджена відповідними документами.

Окрім цього регулятор наклав штраф на ТОВ "Ломбард "Кредит Юкрейн" у розмірі 2,7 мільйона гривень.

Нагадаємо:

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

2 вересня Національний банк визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив власнику "Сенс Банку" вимогу про його заміну.