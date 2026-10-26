Ворог атакував підприємство на Одещині

У ніч на 26 жовтня ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив у Одеській області.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіппер.

На місці подій виникли масштабні пожежі. Минулося без постраждалих. На місцях влучань триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.

Деталей про підприємство, зокрема назву, у повідомленні не уточнюють.

Нагадаємо:

25 жовтня менш, ніж за добу росіяни завдали ударів по торговельних центрах мережі "Епіцентр" у чотирьох містах України.