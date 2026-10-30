У Одесі розробили порядок евакуації авто, що заважають трамваям і тролейбусам

В Одесі автівки, які блокують рух трамваїв і тролейбусів, евакуюватимуть, а на їхніх власників складатимуть штрафи із компенсаціями збитків за простій.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Хаотичне паркування та залишені на коліях щодня паралізують рух електротранспорту, змушуючи тисячі одеситів чекати на зупинках та завдаючи місту значних збитків.

Аби розв'язати цю проблему, Одеська міська рада затвердила Порядок дій на випадок блокування міського електротранспорту сторонніми автомобілями", – йдеться у повідомленні.

Інспектори з паркування Департаменту транспорту, звʼязку та організації дорожнього руху фіксуватимуть порушення та виноситимуть постанови.

У разі тривалої затримки руху електротранспорту машина може бути евакуйована на штрафмайданчик патрульної поліції.

Окрім адмінштрафу й оплати евакуатора, винуватець буде зобов'язаний повністю відшкодувати КП "ОМЕТ" збитки за простій електротранспорту (втрачену лінійну виручку).

Нагадаємо:

У вересні Київстар, Vodafone та lifecell розпочали тестування 5G в Одесі.