У Києві найгірша в Україні ситуація з енергетикою – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що найгірша ситуація з енергетикою – в Києві.
Про це він написав у Telegram.
"Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", – додав президент.
Він запевнив, що уряд забезпечує додаткову допомогу місту, зокрема йдеться про постачання обладнання та пришвидшення відновлювальних робіт.
Також Україна домовилася з Німеччиною та Іспанією щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.
Окремо Зеленський поговорив з представниками державних та приватних енергетичних компаній про необхідність залучити додаткові бригади та прискорити відновлення об'єктів.
Нагадаємо:
У ДТЕК пояснили погіршення ситуації з електропостачанням зміною російської тактики та зростанням інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.