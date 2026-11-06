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У Києві найгірша в Україні ситуація з енергетикою – Зеленський

Семен Рубан — 6 листопада, 15:00
У Києві найгірша в Україні ситуація з енергетикою – Зеленський
Зеленський заявив, що в Києві - найгірша ситуація зі світлом
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що найгірша ситуація з енергетикою – в Києві.

Про це він написав у Telegram.

"Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", – додав президент.

Він запевнив, що уряд забезпечує додаткову допомогу місту, зокрема йдеться про постачання обладнання та пришвидшення відновлювальних робіт.

Також Україна домовилася з Німеччиною та Іспанією щодо постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.

Окремо Зеленський поговорив з представниками державних та приватних енергетичних компаній про необхідність залучити додаткові бригади та прискорити відновлення об'єктів.

Нагадаємо:

У ДТЕК пояснили погіршення ситуації з електропостачанням зміною російської тактики та зростанням інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру.

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