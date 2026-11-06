Новини 6 листопада: обшуки у "Київтеплоенерго"

Про допомогу США: Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 млрд доларів американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями, і має домагатися її розблокування.

Про енергетику: російські війська вранці 6 листопада повторно атакували кілька енергооб'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкодивши обладнання та спричинивши пожежу.

Зеленський вважає, що найгірша ситуація з енергетикою – в Києві.

Російські загарбники атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.

Про Київ: у кабінетах працівників комунального підприємства "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи щодо проєктів за Планом енергостійкості.

На Південному мосту у Києві відкрили другу смугу руху з лівого на правий берег.

Про корупцію: Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, відомого як "Рокет" у справі "Мідас" про корупцію в енергетиці.

Про "Сенс банк": Національний банк України наклав штраф на "Сенс банк" у розмірі 25 мільйонів гривень за порушення вимог щодо протидії відмивання коштів.

Про інфраструктуру: засновник компанії Autostrada Максим Шкіль звинуватив Агентство відновлення та його очільника Івана Федорова у зриві будівництва захисту обʼєктів "Київводоканалу".

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