На Одещині почали опалювальний сезон

В Одеській області офіційно стартував опалювальний сезон.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Першими в області подачу тепла розпочали у місті Біляївка. Станом на 2 листопада до теплопостачання підключені житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери.

"Початок опалювального сезону залежить насамперед від погодних умов - стійкого зниження середньодобової температури повітря нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

З урахуванням кліматичних особливостей регіону та актуальних прогнозів погоди громади розпочинають подачу тепла поетапно, відповідно до прийнятих на місцях рішень", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовний графік початку опалювального сезону у містах області:

Подільськ та Роздільна - з 4 листопада

Ізмаїл - з 6 листопада

Одеса, Чорноморськ, Південне та Білгород-Дністровський - з 9 листопада.

У решті громад області підключення житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури розпочнеться в міру подальшого похолодання.

Нагадаємо:

30 жовтня у Львові розпочали опалювальний сезон, але запуск системи може тривати кілька днів.

Виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав рішення про початок опалювального сезону з 2 листопада.

З 2 листопада також почнуть опалювати будинки у Києві.