Росія атакувала енергетику Одещини та склад служби доставки
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На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Частково зруйновано складське приміщення служби доставки. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства з виготовлення медичних виробів, у коледжі та гуртожитку вибито вікна.
Попередньо, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.