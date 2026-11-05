Росія атакувала енергетику Одещини та склад служби доставки

На півдні Одещини внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Частково зруйновано складське приміщення служби доставки. Також пошкоджено адмінбудівлю приватного підприємства з виготовлення медичних виробів, у коледжі та гуртожитку вибито вікна.

Попередньо, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.