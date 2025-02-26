Единовременные выплаты для военных: сколько платят в разных городах

Местные власти выплачивают дополнительную финансовую помощь военнослужащим. Сколько можно получить?

Во многих крупных городах Украины действуют программы разовой денежной поддержки для военнослужащих. Сумма этой помощи существенно отличается в разных населенных пунктах и варьируется от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Так же отличаются и условия ее получения. Например, в Одессе средства смогут получить только те, кто зарегистрирован в городе. В Киеве таких ограничений нет, достаточно проживать в столице.

Выплаты от местных властей - это, прежде всего, дополнительная помощь. Кроме того, существует единовременная выплата из государственного бюджета, которую военнослужащие могут получить после заключения первого контракта.

В каких городах есть выплаты мобилизованным от местных властей

Единовременные выплаты военным есть во многих областных центрах. Местные власти самостоятельно устанавливают требования для ее получения. Например, сколько времени надо прожить в городе или к какой воинской части быть приобщенным.

Киев

В столице единовременную материальную помощь выплачивают лицам, которые мобилизовались или заключили контракт после 1 декабря 2023 года. Основное требование - находиться на воинском учете в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Киева.

До 2025 года такие граждане могли получить по 30 тыс. грн, сейчас по решению Киевсовета размер выплат вырос до 50 тыс. грн. Эти средства автоматически зачисляются на зарплатный счет военного или на муниципальную "Карточку киевлянина". По желанию военнообязанного деньги могут выплатить доверенному лицу.

Львов

Программа поддержки для военных действует во Львове с января 2024 года, однако с определенными ограничениями. Получить единовременную выплату в размере 50 тыс. грн могут лица, подписавшие как минимум трехлетний контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и военно-морских сил.

Военный должен быть зарегистрирован во Львовской городской территориальной общине. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут претендовать на выплату, если они год состоят на учете и проживают во Львове.

Кроме того, во Львове действует "Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан". Согласно ей, военные, которые подписали контракт в 2019-2021 годах, получают по 25 тыс. грн единовременного пособия.

Ивано-Франковск

Программа поддержки действует и в Ивано-Франковске. По словам городского головы Руслана Марцинкива, мобилизованным и контрактникам помощь выплачивают на снаряжение, но куда тратятся средства, никто не проверяет.

По 50 тыс. грн получают те, кто находятся на фронте, остальным военным выплачивают по 20 тыс. грн. Если же военный сначала получил 20 тыс. грн, а впоследствии оказался на фронте, он может дополнительно получить 30 тыс. грн.

Получить средства могут защитники из общины и ВПО. Последние должны быть зарегистрированы на территории области не позднее 30 июня 2024 года. Это ограничение не распространяется на военнослужащих из частей, которые зарегистрированы и размещены на территории Ивано-Франковской территориальной общины.

Для получения выплаты нужно обратиться в местный ЦНАП и предоставить справку о пребывании на службе. Срок действия справки - 30 дней.

Одесса

В Одессе программа предоставления единовременного пособия военным начала действовать 1 января 2024 года. 20 тыс. грн могут получить мобилизованные украинцы или военнослужащие, подписавшие первый контракт с ВСУ. Главное условие - военный должен быть зарегистрирован в Одессе. При этом военнослужащий может попасть в войско через РТЦК или СП в другом городе.

Луцк

Город выплачивает единовременную материальную помощь жителям Луцка и окрестных сел, которые заключили контракты о прохождении военной службы. Ее размер составляет 15 тыс. грн. В рамках комплексной программы поддержки ветеранов войны в бюджет города на 2025 год заложили 2,5 млн грн на единовременные выплаты. Эта помощь не распространяется на мобилизованных. Получить ее могут только те, кто заключил контракт.

Ривне

В Ривном единовременное пособие выплачивают военным, которые получили ранения или заболевания. Размер выплат - 20 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно. Получить их могут военные, зарегистрированные в Ривном или поселке Квасилове. В 2022-2024 годах на такую материальную помощь местный бюджет выделил более 27 млн грн.

В декабре 2023 года жители написали петицию с просьбой платить мобилизованным по 30 тыс. грн. Власти ответили, что этот вопрос требует "уточнения данных по количеству получателей выплат и определения дальнейшего алгоритма действий".

Ужгород

В октябре 2024 года исполком Ужгородского городского совета согласовал программу единовременной денежной помощи военным, которые заключили контракты в 2025-2027 годах. На программу выделили по 2 млн грн в год. Жители Ужгорода и ВПЛ, которые заключили контракты с десантно-штурмовыми войсками и ВМС, будут получать по 50 тыс. грн, если с другими частями - по 10 тыс. грн.

Тернополь

В Тернополе мобилизованные и контрактники, участвующие в боях, с января 2024 года могут получить единовременную выплату 10 тыс. грн на снаряжение. За время действия программы такую помощь получили более 3,2 тыс. военных.

Кроме того, городской совет выплачивает по 15 тыс. грн военным, которые проходят лечение и реабилитацию. Обязательное условие - регистрация в местной общине. Подать документы нужно в отдел обращений Тернопольского городского совета.

Черновцы

В Черновцах программу по материальной поддержке военных депутаты хотели ввести в августе 2023 года, но не смогли ее утвердить. Программа предлагала выплачивать по 20 тыс. грн военным, которые участвуют в боях.

В то же время местные власти ввели разовую выплату 4 тыс. грн семьям пленных, пропавших без вести и погибших военных - дополнительно к государственным льготам и пособиям. Такая помощь предусмотрена семьям, у которых есть дети до 18 лет (если они учатся в вузах - то до 23 лет), и которые минимум год зарегистрированы в Черновцах. Из бюджета на 2025 год на эту программу выделили 2 млн грн.

Чернигов

Мобилизованные военнослужащие из Чернигова могут получить одноразовую помощь в размере 20 тыс. грн. ВПЛ также могут рассчитывать на материальную поддержку, если они по меньшей мере год находятся на учете и живут в Чернигове. Чтобы получить выплаты, нужно обратиться с соответствующим заявлением в департамент социальной политики Черниговского городского совета.

Полтава

В Полтаве с января 2023 года мобилизованным и демобилизованным выплачивают по 10 тыс. грн. Получить средства могут военные, зарегистрированные в Полтавской общине, и переселенцы, состоящие на учете в местной общине. С соответствующими заявлениями нужно обращаться в органы социальной защиты населения.

Черкассы

В Черкассах есть программа единовременных выплат семьям погибших военных, погибших из-за травм или заболеваний, полученных на службе. Семьи таких защитников могут получить по 155 тыс. грн. Члены добровольческого формирования Черкасской территориальной общины, которые выполняют боевые распоряжения по обороне и охране отдельных объектов, могут получить по 30 тыс. грн.

Житомир

В Житомире местный депутат зарегистрировал петицию о предоставлении единовременной денежной помощи военным, но она не набрала необходимого количества голосов.

Кропивницкий

В Кропивницком военные, имеющие ранения, могут получить из городского бюджета 20 тыс. грн. Также действует подобная областная программа: из областного бюджета на лечение при ранении можно получить дополнительные 15 тыс. грн.

Винницкая область

В Виннице местные власти с конца 2024 года начали выплачивать по 10 тыс. грн мобилизованным, зарегистрированным на территории Винницкой области.

Богодухов, Харьковская область

В 2024 году горсовет Богодухова на Харьковщине решил выплачивать одноразовую денежную помощь местным жителям и переселенцам, которые присоединились к армии. Программа действует для мобилизованных и контрактников. Все защитники могут получить по 50 тыс. грн. В 2025 году на программу выделили 10 млн грн.

Мелитополь, Запорожская область

В Запорожской области программа единоразовой поддержки военных действует от Мелитопольского городского совета, который сейчас расположен в Запорожье. Военные, зарегистрированные в Мелитополе, могут получить по 30 тыс. грн. Прежде чем подать заявление, в горсовете просят обратиться в центр "Саме тут" для консультации.

Луганщина

Лисичанская городская власть выплачивает местным жителям, которые присоединились к защите государства, денежную помощь в размере 15 тыс. грн. Разовую выплату могут получить те, кто мобилизовались в 2024-2025 годах. Документы следует отправить в Лисичанскую городскую военную администрацию (расположена в Днепре). Перечень необходимых документов и образец заявления можно найти по ссылке.

Хмельницкая область

В Волочиской громаде ввели одноразовую денежную помощь 10 тыс. грн для местных жителей, которые присоединились к ВСУ. Чтобы получить эти средства, нужно подать заявление в отдел социальной защиты населения.

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Раненые военные, которые зарегистрированы или живут на территории Хмельницкой городской территориальной общины, могут получить единовременную денежную помощь на лечение. Размер выплаты определяют индивидуально, в зависимости от потребностей.

Как военным получить единовременные выплаты

Алгоритм действий для получения средств почти одинаковый по всей Украине. Военный должен предоставить заявление и документы, подтверждающие право на выплаты.

Обычно речь идет о копиях паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, копии документа, подтверждающего факт мобилизации (копия контракта, выписка из приказа о зачислении в воинскую часть), банковские реквизиты, для переселенцев - справку о постановке на учет в соответствующем регионе.

В Киеве и Одессе никаких дополнительных действий делать не надо. Выплаты переведут автоматически после мобилизации или подписания контракта.