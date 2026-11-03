Ворог повторно атакував енергообʼєкт ДТЕК на Одещині

Опівночі 3 листопада російські загарбники атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Олег Кіпер, за останні два місяці обʼєкт потрапляв під обстріл неодноразово.

Значні руйнування енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням.

Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо:

3 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії до 12 годин.