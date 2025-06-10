Постачання бензину з Росії обвалились удвічі

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.

Про це пише РБК з посиланням на Центр цінових індексів (ЦЦІ).

У травні 2025 року Росія експортувала лише 133 тис тонн бензину морем — це на 47% менше, ніж у травні торік, і на 63% менше, ніж у квітні. Загалом за п’ять місяців цього року морський експорт знизився на 3,3%, до 1,7 млн тонн.

Як зазначають у ЦЦІ, ключовою причиною падіння стало припинення постачання до Азії через несприятливу цінову кон’юнктуру та зміцнення рубля. Ще у квітні туди було відправлено 156 тис тонн пального.

Додатково вплинули затяжні ремонти на російських НПЗ, зокрема у Комсомольську, Уфі та Волгограді. Вони призвели до скорочення виробництва бензину на 72 тис тонн.

Водночас зріс експорт до Африки — до 90 тис тонн у травні, що на 90% більше, ніж торік, і на 17% більше, ніж у квітні. За п’ять місяців туди було експортовано 622 тис тонн, що на 3% перевищує показник 2024 року. Другим напрямком стала Бразилія — 41 тис тонн у травні.

У середньому РФ відправляє за кордон лише 2–4 судна з бензином щомісяця. Аналітики очікують, що експорт може зрости після завершення ремонтів та на тлі ослаблення рубля до 100 за долар у другій половині року.

Нагадаємо:

Росія може зіткнутися з різким зростанням цін на бензин через проблеми незалежних нафтопереробних заводів (НПЗ), які забезпечують близько 14% внутрішнього ринку.

Влада РФ вирішила продовжити заборону на експорт автобензину для невиробників із 1 березня терміном на півроку.