Сили оборони атакували нафтобазу у анексованій Феодосії

Збройні сили України влучили у нафтобазу у анексованій Феодосії, що на Кримському півострові.

Про це повідомляє анонімний телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на мешканців Феодосії.

За повідомлення "Крымского ветра", атака на нафтобазу відбулась близько 01:00 8 квітня. Нафтобаза продовжувала палати і на ранок 8 квітня.

Проросійські пабліки Феодосії повідомляють, що у звʼязку з "ситуацією, що склалась" – були перекриті вулиці, що ведуть до нафтобази.

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1 030 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 306 500 осіб.