Сили оборони атакували нафтобазу у анексованій Феодосії
Телеграм-канал "Крымский ветер"
Збройні сили України влучили у нафтобазу у анексованій Феодосії, що на Кримському півострові.
Про це повідомляє анонімний телеграм-канал "Крымский ветер" з посиланням на мешканців Феодосії.
За повідомлення "Крымского ветра", атака на нафтобазу відбулась близько 01:00 8 квітня. Нафтобаза продовжувала палати і на ранок 8 квітня.
Проросійські пабліки Феодосії повідомляють, що у звʼязку з "ситуацією, що склалась" – були перекриті вулиці, що ведуть до нафтобази.
Нагадаємо:
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1 030 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 306 500 осіб.