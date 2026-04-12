Компанія друга Путіна заходить у Ялтинський порт – ЗМІ

Компанія російського мільярдера Аркадія Ротенберга почала реалізовувати у Ялтинському морському порт масштабний проєкт, проти якого неодноразово виступали місцеві мешканці.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Нещодавно навколо Ялтинського морського порту з'явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту. За цим стоїть давній друг Володимира Путіна – мільярдер Аркадій Ротенберг", – розповідає ЦНС.

Російська влада планує розмістити на місці пасажирського терміналу зону з казино, готелями, спа-комплексами та розважальною інфраструктурою. Місцеві жителі, навпаки, вимагали відновлення нормальної роботи морського вокзалу та пасажирських перевезень, зазначено у повідомленні.

Ідея будівництва ігорної зони в Криму з'явилася ще у 2019 році, коли її планували в селищі Кацивелі. Основним інвестором була компанія ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", пов'язана з колом Ротенберга через попередні проєкти, пише ЦНС.

У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт. Невдовзі обʼєкт був виставлений окупаційною владою на продаж і придбаний московською компанією "Черноморское развитие".

"Ця історія продовжує схему перерозподілу стратегічних активів окупованої території на користь структур, близьких до кремлівських еліт", – стверджує ЦНС.

