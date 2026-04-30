Бізнес родини екснардепа Новинського у Криму підтримує армію РФ – "Схеми"

Підприємство "Балаклавське рудоуправління" в окупованому Криму, яке раніше входило до групи компаній "Смарт-Холдинг" екснардепа та бізнесмена Вадима Новинського і яке було переоформлене на його рідного брата у 2014 році, продовжує видобуток корисних копалин та сплачує сотні мільйонів рублів податків у бюджет РФ.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем".

Крім того, підприємство та його працівники допомагають та підтримують армію Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну – у відкритих джерелах повідомляють про ремонт військового транспорту та участь у волонтерських проєктах на підтримку військових РФ.

Сам Новинський, якого оголосили у розшук в Україні за підозрою у держзраді, називаючи "куратором РПЦ в Україні", тим часом осів у Хорватії: зареєстрував там місце проживання, а у 2025 році придбав маєток у місті Самобор площею понад 1400 квадратів та земельними ділянками у понад 2,5 гектари з виноградниками та садами.

Як з'ясували "Схеми", підприємство "Балаклавське рудоуправління" брата Вадима Новинського працює в окупованому Криму на російську армію і підтримує агресію РФ.

"Балаклавське рудоуправління" у Севастополі, яке спеціалізується на видобутку і обробці вапняку та гіпсового каміння, перебуває у власності кіпрської компанії Kagerol Holdings Limited, яка належить рідному брату (по батьку) Вадима Новинського – Ашоту Малхасяну – з 2014 року.

Підприємство змінило власників після окупації Криму Росією, а до цього з 2006 року входило до групи компаній Новинського "Смарт-Холдинг"

Із 2022 року "Балаклавське рудоуправління" перебуває під санкціями РНБО України.

У січні 2023 року в ДБР порушили справу – розслідують діяльність підприємства, зокрема, за статтями про підривну діяльність, тероризм і державну зраду.

За даними слідства, кримська компанія неодноразово постачала матеріали для російських державних компаній, а також була залучена до будівництва низки російських державних інфраструктурних проєктів.

Зокрема, забезпечувала матеріали для дорожнього покриття автомобільної траси "Таврида" (Керч – Сімферополь – Севастополь), брала участь у зведенні аеропортів "Бельбек" та "Сімферополь".

"Балаклавське рудоуправління" і нині продовжує активну діяльність, хоча і зі збитками.

За даними з російських реєстрів, кримське підприємство з 2022-го до 2025 року сплатило в бюджет РФ понад 2 мільярди рублів податків (це близько 1 мільярда гривень за середнім курсом тих років).

Під час повномасштабного вторгнення на базі цього підприємства також почали ремонтувати російську військову техніку.

Нагадаємо:

У 2025 році повідомлялося, що енергетична компанія Enwell Energy plc, яка входить до групи Smart Energy, починала арбітражне провадження проти України.