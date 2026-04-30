Монополії не видно: Кириленко знову відзвітував Раді про ціни бензину на АЗС

Кириленко розповів, чи є змова на ринку пального

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив, що АМКУ поки що не бачить монопольних дій на ринку пального.

Про це відомо з ефіру пленарного засідання Верховної Ради.

Згідно з даними енергетичної митниці, ціни на імпорт пального почали стрімко зростати на початку березня.

"Іноземні виробники і трейдери дуже швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та відразу підняли відпускні ціни.

Відтак аргументи вітчизняних АЗС щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження, – розповів Кириленко.

З 26 лютого до 31 березня за статистикою Platts ціни на дизель зросли на 86%, а ціни на імпорт – на 58%, водночас ціни на АЗС, за словами Кириленка, зросли лише на 39%.

"При цьому середні ціни на АЗС в Україні зростали повільніше, бензин – на 16%, дизель – на 39%", – сказав Кириленко.

Кириленко додав, що АМКУ продовжує своє розслідування щодо АЗС.

"Комітет вже бачить, що більшість мереж АЗС діяли і продовжують діяти по-різному, що не дає підстав для передчасних висновків про вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій.

Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють біля 1200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монополією недоречно на зараз", – каже Кириленко.

Нагадаємо:

АМКУ рекомендував АЗС знижувати ціни на пальне, коли дешевшає нафта.

7 квітня Верховна Рада викликала голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка до парламенту для доповіді щодо ситуації з цінами на пальне та можливого зговору на ринку АЗС.