В РФ після атаки дронів Рязанський НПЗ вдвічі скоротив переробку, Новокуйбишевський НПЗ – зупинився

З 2 серпня Рязанський нафтопереробний завод, що експлуатується нафтовою компанією "Роснефть", зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей після атаки безпілотників.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За їхніми даними, після дронової атаки на Рязанському НПЗ було зупинено два основні нафтопереробні установки – CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу та CDU-4 – 11 400 тонн на добу.

Наразі завод працює з установкою первинної переробки нафти CDU-6 (23 200 тонн/добу) – близько 48% від загальної потужності.

Джерела зазначають, що торік Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн сирої нафти та виробив 2,3 млн тонн автомобільного бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,2 млн тонн мазуту та 1 млн тонн реактивного палива.

Крім того, Новокуйбишевський НПЗ також постраждав від атак дронів 2 серпня і був повністю зупинений.

Нагадаємо:

У ніч на 2 серпня в низці регіонів Росії пролунали вибухи, які супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників і великі пожежі на нафтопереробних заводах, вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.