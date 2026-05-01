"Ручне управління": уряд РФ змінив підхід до виробництва бензину після ударів по НПЗ

Віктор Волокіта — 1 травня, 14:04
ТАСС

Уряд Росії посилює контроль за виробництвом пального, обсяги якого впали до 17-річних мінімумів після серії нальотів українських безпілотників, які вразили у квітні щонайменше 9 НПЗ.

Про це пише The Moscow Times.

11 найбільших нафтових компаній, включаючи "Роснєфть", "Газпром нафта", "Лукойл" і "Сургутнєфтєгаз", підпишуть угоди з Міненерго "про заходи щодо стабілізації внутрішнього ринку нафтопродуктів".

Відповідну постанову затверджено урядом РФ, а її мета - "підтримка достатніх обсягів палива в період сезонного зростання попиту та сільськогосподарських польових робіт".

З початку 2026 року безпілотники щонайменше 19 разів атакували російські НПЗ. У квітні щонайменше п'ять заводів повністю або частково припинили переробку нафти.

У результаті завантаження нафтопереробних заводів впало до мінімуму з 2009 року — 4,69 млн барелів на добу, що нижче рівнів бензинової кризи восени минулого року (4,88 млн барелів на добу).

Тоді після серії нальотів у країні виник дефіцит палива, АЗС у регіонах повернулися до радянської торгівлі за талонами, а біржові ціни на бензин побили історичні рекорди.

