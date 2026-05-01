"Ручне управління": уряд РФ змінив підхід до виробництва бензину після ударів по НПЗ
Уряд Росії посилює контроль за виробництвом пального, обсяги якого впали до 17-річних мінімумів після серії нальотів українських безпілотників, які вразили у квітні щонайменше 9 НПЗ.
Про це пише The Moscow Times.
11 найбільших нафтових компаній, включаючи "Роснєфть", "Газпром нафта", "Лукойл" і "Сургутнєфтєгаз", підпишуть угоди з Міненерго "про заходи щодо стабілізації внутрішнього ринку нафтопродуктів".
Відповідну постанову затверджено урядом РФ, а її мета - "підтримка достатніх обсягів палива в період сезонного зростання попиту та сільськогосподарських польових робіт".
Нагадаємо:
З початку 2026 року безпілотники щонайменше 19 разів атакували російські НПЗ. У квітні щонайменше п'ять заводів повністю або частково припинили переробку нафти.
У результаті завантаження нафтопереробних заводів впало до мінімуму з 2009 року — 4,69 млн барелів на добу, що нижче рівнів бензинової кризи восени минулого року (4,88 млн барелів на добу).
Тоді після серії нальотів у країні виник дефіцит палива, АЗС у регіонах повернулися до радянської торгівлі за талонами, а біржові ціни на бензин побили історичні рекорди.