"Ручне управління": уряд РФ змінив підхід до виробництва бензину після ударів по НПЗ

Уряд РФ змінив підхід до виробництва бензину після ударів по НПЗ

Уряд Росії посилює контроль за виробництвом пального, обсяги якого впали до 17-річних мінімумів після серії нальотів українських безпілотників, які вразили у квітні щонайменше 9 НПЗ.

Про це пише The Moscow Times.

11 найбільших нафтових компаній, включаючи "Роснєфть", "Газпром нафта", "Лукойл" і "Сургутнєфтєгаз", підпишуть угоди з Міненерго "про заходи щодо стабілізації внутрішнього ринку нафтопродуктів".

Відповідну постанову затверджено урядом РФ, а її мета - "підтримка достатніх обсягів палива в період сезонного зростання попиту та сільськогосподарських польових робіт".

З початку 2026 року безпілотники щонайменше 19 разів атакували російські НПЗ. У квітні щонайменше п'ять заводів повністю або частково припинили переробку нафти.

У результаті завантаження нафтопереробних заводів впало до мінімуму з 2009 року — 4,69 млн барелів на добу, що нижче рівнів бензинової кризи восени минулого року (4,88 млн барелів на добу).

Тоді після серії нальотів у країні виник дефіцит палива, АЗС у регіонах повернулися до радянської торгівлі за талонами, а біржові ціни на бензин побили історичні рекорди.