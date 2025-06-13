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У Росії підскочили ціни на бензин: додатковий інфляційний тиск на її економіку

Віктор Волокіта — 13 червня, 17:29
У Росії підскочили ціни на бензин: додатковий інфляційний тиск на її економіку
Getty Images

У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Зростання вартості пального може стати новим поштовхом до подальшого підвищення споживчих цін у країні. Оскільки бензин напряму впливає на вартість транспортування, виробництва й роздрібної торгівлі.

Основними причинами подорожчання пального називають:

  • відкладений інфляційний ефект (9,5 % за 2024 рік та 10,2 % за січень–квітень цього року),
  • підвищення акцизів (+4 %),
  • скорочення бюджетних субсидій нафтовикам,
  • зростання тарифів "Транснефти" на транспортування (до +10 %).

Нагадаємо:

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.

Росія бензин ціни

бензин

У Росії підскочили ціни на бензин: додатковий інфляційний тиск на її економіку
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