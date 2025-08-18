В Крыму бензин продают только по талонам

В оккупированном Крыму и в Забайкальском крае РФ начали продавать бензин А-95 только предприятиям и организациям по специальным картам.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на местные СМИ.

Жители Крыма жалуются, что топливо исчезло с большинства АЗС, а там, где еще есть - его отпускают преимущественно "по талонам". Цены на бензин выросли до 69,95 рублей за литр, несмотря на официальную систему сдерживания розничных тарифов.

Похожая ситуация и в Забайкалье: в Краснокаменске и Борзе бензина марки А-95 нет в свободной продаже. На заправках висят объявления, что топливо доступно только для организаций. Ограничения действуют еще с начала августа, когда в Чите отпускали не более 10 литров на авто.

Российские СМИ связывают дефицит и рекордный рост оптовых цен с последствиями ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. С начала августа атаки привели к перебоям в работе ряда НПЗ, что существенно уменьшило предложение на рынке топлива.

Напомним:

Бензин продолжает стремительно дорожать на российском рынке, несмотря на попытки властей сдержать рост цен полным запретом на экспорт топлива из страны.

Стоимость бензина марки "АИ-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, пересекая отметку в 77 тыс. рублей (964,6 долл) за тонну.

Со 2 августа Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый нефтяной компанией "Роснефть", остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей после атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что В России стремительно растут цены бензин - за последний год розничные цены повысились на 18%. До конца 2025 года ожидается рост цен еще на 8%.

В мае Россия существенно сократила морской экспорт бензина - показатель снизился почти на 50% в годовом измерении.