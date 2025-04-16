"Є суттєвий прогрес": Свириденко повідомила про результати роботи над угодою про копалини

В роботі технічних команд України та США над угодою про корисні копалини "є суттєвий прогрес".

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", – написала вона у Facebook.

За її словами, зараз українська та американська сторони домовились зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.

"Найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і "рівень угоди має бути достатньо високим".

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", – підкреслила Свириденко.

Нагадаємо:

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.

США пом'якшили свої вимоги до України щодо компенсації наданої допомоги під час обговорення угоди про надра між двома країнами. Адміністрація Трампа знизила власну оцінку обсягів допомоги, наданої Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, — з $300 мільярдів до приблизно $100 мільярдів.