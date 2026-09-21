Paramount владнала судові позови, проклавши шлях до купівлі Warner Bros

Компанія Paramount Skydance Corp. досягла мирової угоди з Каліфорнією та іншими штатами, які подали позови з метою заблокувати заплановане придбання Warner Bros. Discovery Inc.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Переговори про укладення угоди завершилися успішно на вихідних після того, як чотири штати, які раніше виступали проти умов угоди, узгоджених з Каліфорнією, поступилися. Угода, про яку, як очікується, буде оголошено пізніше сьогодні, відкриває шлях до одного з найбільших злиттів в історії Голлівуду.

За словами цього джерела, юристи штатів працювали над угодою всю ніч. Чотири штати — Массачусетс, Нью-Йорк, Коннектикут і Міннесота — до останнього чинили опір можливому укладенню угоди, але зрештою дійшли висновку, що витрати на судову тяганину не виправдані без участі Каліфорнії на чолі, зазначило джерело.

Штати, які чинили опір довше, все ж таки домоглися протягом минулого тижня включення до угоди положення про незалежні редакційні ради для CBS і CNN, повідомило джерело.

Як повідомляється, умови угоди передбачають фінансові санкції, якщо компанія не виконає обіцянку про показ 30 фільмів на рік у кінотеатрах.

За даними Bloomberg, під час переговорів йшлося про те, що Paramount доведеться сплатити 30 мільйонів доларів за кожен фільм, який не увійде до цього списку. Крім того, компанія може бути змушена продати свою частку в Miramax.

Нагадаємо:

Компанія Paramount Skydance погодилася призупинити злиття з Warner Bros. Discovery до 1 червня 2027 року через антимонопольний позов генеральних прокурорів 12 штатів США.

Спочатку Warner Bros. хотіла придбати компанія Netflix – вона оголосила про свої плани 5 грудня 2025 року.

В січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але остання підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби "перебити" пропозицію Paramount.

Наприкінці лютого 2026 року Netflix відмовилася від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду.