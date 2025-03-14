Зеленський розповів, на якому етапі угода про корисні копалини зі США

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише "РБК-Україна".

Президент пояснив, що наразі є рамкова угода щодо корисних копалин і наступним етапом стане розробка детальної угоди з конкретними цифрами та відсотками, яку буде подано на погодження в Раді.

"Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась", - пояснив Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що Росія не має намірів розвивати глибокий видобуток корисних копалин і заяви про готовність цього не означають реальних планів до дій.

Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час саміту від Forbes Ukraine пояснила, що текст угоди про надра погоджений зі США та не змінився з моменту попередніх перемовин.

Наступний крок – підготовка угоди про Інвестиційний фонд, в якому будуть міститися конкретні економічні параметри та зобовʼязання, пише Forbes Ukraine з посиланням на слова Стефанішиної.

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