Зеленський розповів, на якому етапі угода про корисні копалини зі США
Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише "РБК-Україна".
Президент пояснив, що наразі є рамкова угода щодо корисних копалин і наступним етапом стане розробка детальної угоди з конкретними цифрами та відсотками, яку буде подано на погодження в Раді.
"Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась", - пояснив Зеленський.
Крім того, Зеленський заявив, що Росія не має намірів розвивати глибокий видобуток корисних копалин і заяви про готовність цього не означають реальних планів до дій.
Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час саміту від Forbes Ukraine пояснила, що текст угоди про надра погоджений зі США та не змінився з моменту попередніх перемовин.
Наступний крок – підготовка угоди про Інвестиційний фонд, в якому будуть міститися конкретні економічні параметри та зобовʼязання, пише Forbes Ukraine з посиланням на слова Стефанішиної.
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Нагадаємо:
Попередня угода про надра передбачала створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.
Зеленський зазначив, що він не збирається визнавати угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Він також зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеку.
28 лютого президент Володимир Зеленський України та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра.
Проте Україна розраховує підписати угоду з США про утворення спільного інвестиційного фонду, укладання якої 28 лютого зірвалось.
У березні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності.