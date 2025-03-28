У новій угоді про надра зʼявились речі, які сторони раніше відкидували – Зеленський

За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.

Про це Зеленський сказав на зустрічі зі ЗМІ.

Зеленський зазначив, що ОП та Кабмін сьогодні отримали варіант пропозицій США по угоді щодо надр.

Він зазначив, що документ потребує порівняння із минулими варіантами угоди.

Пропозиції США містять пункти, яких не було раніше, а також ті, які сторони відкидали у минулих варіантах угоди.

Нагадаємо:

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.