Проєкт угоди з США: усі копалини на території України без гарантій безпеки – нардеп

США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він наголосив, що цей документ не є фінальним, містить багато юридичних деталей і потребує змін.

Зазначаться, що документом передбачено п’ять людей в управлінні, з яких троє будуть з боку США з повним правом вето.

Угода охоплює всі види корисних копалин на території України, зокрема нафту, газ, а також нові та існуючі ресурси. Видобуток може здійснювати як державні, так і приватні компанії. Кошти, отримані за видобуток, конвертуються в валюту і виводяться за кордон, при цьому передбачені доплати, якщо з української сторони кошти не надійдуть вчасно.

Железняк додає, що кошти у майбутній Фонд надходитимуть не від продажу корисних копалин і не від прибутку видобувних компаній. Натомість джерелами наповнення стануть рентні та ліцензійні платежі за видобуток, а також доходи від нових інвестиційних проєктів. Розмір відрахувань поки що не визначено.

Внесок США вже включає допомогу, надану з 2022 року. Вони отримують роялті першими, після України, — 4%. Угода є безстроковою, і зміни в ній можливі лише з дозволу американської сторони. США мають право "першої ночі" на всі нові інфраструктурні проєкти в Україні, а також право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

Водночас за словами Железняка, у документі не згадуються жодні гарантії безпеки для України, навіть натяків на це немає.

"Сподіваюся, українська сторона вимагатиме й досягне значних змін до нього. Але текст, який я бачив — це прямий жах. Це вже не просто меморандум, це чітка угода, і вона явно не в нашу користь", - підкреслив він.

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Нагадаємо:

Адміністрація Трампа домагається нових умов для доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва в рамках просування мирної угоди з Росією.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

28 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра.