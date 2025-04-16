США пом'якшили вимоги з компенсації допомоги Україні в угоді про надра – Bloomberg

США пом'якшили свої вимоги до України щодо компенсації наданої допомоги під час обговорення угоди про надра між двома країнами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Після раунду перемовин у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа знизила власну оцінку обсягів допомоги, наданої Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, — з $300 мільярдів до приблизно $100 мільярдів.

Це наближає цифру до оцінки самої України, яка говорить про понад $90 мільярдів, пише агентство.

Адміністрація Трампа наполягає на укладенні угоди, згідно з якою США отримають частку прибутку від майбутніх інвестиційних проєктів в Україні, зокрема у сфері корисних копалин і інфраструктури.

У Вашингтоні вважають це компенсацією за десятки мільярдів доларів військової та іншої допомоги, яку Україна отримала за часів президента Джо Байдена.

Згідно з проєктом угоди, США мають першочергове право на прибутки, що будуть надходити до спеціального інвестиційного фонду з відбудови, який контролюватиметься Вашингтоном.

Київ наразі домагається вигідніших умов і відмовляється визнавати раніше отриману допомогу як борг.

Водночас Вашингтон поки не готовий гарантувати подальші інвестиції у фонд — що є ключовим питанням для Києва — і відклав це питання на майбутнє. Замість цього США наполягають, що воєнна допомога, надана раніше, має вважатися внеском у цей фонд.

За словами джерел, українські переговорники досі намагаються переконати американців відмовитися від такого підходу, який і став підґрунтям для найжорсткіших вимог Вашингтона.

Нагадаємо:

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.