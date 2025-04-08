Переговори про надра: Україна і США зустрінуться 11–12 квітня у Вашингтоні

Українська делегація 11–12 квітня проведе технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у делегацію входять заступники міністрів економіки та юстиції. Для супроводу переговорів уряд найняв міжнародну юридичну компанію. МЗС підтвердило візит, але не розкриває деталей.

Це буде перше особисте обговорення проєкту угоди. Попередні консультації відбулися онлайн наприкінці березня.

За даними джерел Bloomberg, американська сторона пропонує Україні віддати 50% майбутніх доходів з ключових економічних секторів як компенсацію за підтримку, надану під час адміністрації Джо Байдена. Україна не визнає цю допомогу боргом і пропонує інвесторам частку прибутку в обмін на нові вкладення.

При цьому видання додає, що у Києві побоюються, що такі поступки можуть ускладнити подальшу інтеграцію до ЄС.

Нагадаємо:

Українська делегація може прибути до Сполучених Штатів наприкінці цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити угоду щодо мінеральних ресурсів.

28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.