Путін наказав відбирати бізнес у власників за зрив оборонних контрактів

Лідер Кремля Владімір Путін підписав указ, який дозволяє передавати під зовнішнє управління компанії, що не виконали державні замовлення під час дії воєнного стану.

Про це пише The Moscow Times.

Як уточнюється в документі, у таких випадках акціонери втрачають контроль, а функції керівника передаються структурі, яку запропонує Мінпромторг.

Рішення стосується підприємств авіа- та суднобудування, які виробляють цивільну продукцію, їхніх підрядників, а також виробників військової техніки, якщо вони працюють на іноземні замовлення.

Російська влада посилила курс на вилучення приватної власності після початку повномасштабної війни проти України.

За словами генпрокурора Ігоря Краснова, влада вже націоналізувала активи на 2,4 трлн руб (понад 26,5 млрд дол). Лише у 2024 році держава забрала майже 70 компаній з загальною виручкою 807,6 млрд руб (понад 8,9 млрд дол) та активами на 544,7 млрд руб (понад 6 млрд дол).

Найбільші з них — підприємства ексвласника банку "Югра" Олексія Хотина (понад 100 млрд руб — більше 1,1 млрд дол), автодилер "Рольф" (68 млрд руб — понад 750 млн дол) та "Челябінський електрометалургійний комбінат" (61 млрд руб — близько 680 млн дол).

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Нагадаємо:

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