Голова Американської торгівельної палати зустрівся з бізнесом РФ: які санкції хочуть скасувати

Російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За словами глави Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександра Шохіна, зустріч відбулася кілька тижнів тому, і однією з головних тем стало створення так званої "білої книги". У ній іноземний бізнес окреслює сфери, де зняття санкцій є пріоритетним.

Він уточнив, що серед цих сфер – цивільна авіація, постачання запчастин, комплектуючих, а також технічне обслуговування літаків.

"Такого роду питання могли б бути в списку першими. Ну, рівною мірою ми, природно, вітаємо повернення російських банків у систему SWIFT і нормалізацію платіжно-розрахункових відносин", – додав глава РСПП.

Раніше Роберт Ейджі підтвердив, що Американська торгівельна палата в Росії готує пропозиції щодо зняття санкцій, зокрема для авіаційного сектору – у частині постачання запчастин і техпідтримки літаків.

Терміни готовності "білої книги", за словами Шохіна, можуть збігтися з можливою зустріччю президентів США і Росії.

"Трамп заявив, що протягом півтора місяця з Путіним зустрінеться. Тому в березні б добре підготувати її, щоб не промахнутися, як то кажуть", – зазначив він.

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