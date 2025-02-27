Росія та США ведуть переговори про економічну співпрацю в Арктиці — Bloomberg

США та Росія розглядають можливість економічного партнерства в Арктиці. Вони обговорюють спільну розвідку природних ресурсів та використання нових торгівельних шляхів.

Про це пише Bloomberg.

Один із співрозмовників зазначив, що Вашингтон розглядає Арктику як спосіб послабити співпрацю Москви з Пекіном. Водночас він наголосив, що це малоймовірно, адже після початку війни в Україні Росія та Китай лише зміцнили партнерство.

Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив після переговорів у Саудівській Аравії, що "енергетичні проєкти в Арктиці стали однією з конкретних сфер співпраці".

Зазначається, що це викликає занепокоєння серед союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що офіційні особи США та Росії зустрінуться в Стамбулі для обговорення відновлення штатної чисельності посольств.

На тлі цих перемовин Пентагон оновив свою Арктичну стратегію, наголосивши на ризику зближення Китаю та Росії. Пекін також демонструє зростаючий інтерес до регіону, заявляючи про наміри розвивати Полярний Шовковий шлях, який з'єднає Східну Азію, Західну Європу та Північну Америку.

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Офіцер Дмитрієв: як фінансист з Києва став головним перемовником між Путіним і Трампом

Нагадаємо:

Росія очікує, що низка американських компаній відновить роботу на її ринку вже у другому кварталі 2025 року. Про це заявив голова Фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв після зустрічей із представниками США.

Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.