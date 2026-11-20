Дедалі більше регіонів Росії запроваджують обмеження на роздрібний продаж бензину та дизельного палива на тлі атак українських безпілотників по російських НПЗ.

Про це повідомляє Reuters.

За даними галузевих джерел, атаки безпілотників призвели до скорочення загальних обсягів переробки нафти на російських НПЗ на 45% порівняно з кінцем жовтня.

Скорочення обсягів нафтопереробки в Росії може вплинути на постачання пального на світові ринки, а також ускладнити виконання Росією зобов'язань щодо експорту дизельного пального до США та інших країн.

Одним із регіонів, що постраждав найбільше, став анексований Росією Крим. Там уже діяло нормування пального ще до того, як цього тижня Україна завдала серії ударів, унаслідок яких було виведено з ладу автомобільну частину стратегічного мосту, що з'єднує півострів із Росією.

Призначений Росією "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Міхаіл Развозжаєв повідомив, що з 20 листопада на низці АЗС запроваджено ліміти: не більше одного повного бака автомобіля та 20 літрів у каністрах.

За його словами, ці заходи запроваджено, щоб запобігти ситуаціям, коли люди набирають у каністри сотні літрів пального за раз, створюючи черги та заважаючи іншим водіям заправити свої автомобілі.

У сибірському Томську ще минулого тижня було встановлено ліміти на продаж бензину та дизельного пального – 30 і 50 літрів відповідно.

19 листопада у Пензі також запровадили обмеження: продаж бензину обмежили 50 літрами, а дизельного пального – 200 літрами на один транспортний засіб. Щонайменше 6 інших регіонів запровадили обмеження раніше цього місяця.

Нагадаємо:

Українські атаки дронів скоротили добові обсяги переробки нафти в Росії приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня.