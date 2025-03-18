Путін обіцяє важке повернення бізнесу, який "грюкнув дверима" перед Росією

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що компаніям, які "демонстративно грюкнули дверима" і залишили російський ринок, не дозволять викупити активи за низькими цінами або повернути собі зайняті ніші.

Про це пише Reuters.

"Якщо ніша західної компанії вже зайнята російським бізнесом, то... як кажуть, поїзд пішов", — наголосив Путін на бізнес-форумі в Москві.

Він доручив уряду стежити за можливими угодами про зворотний викуп активів і ретельно перевіряти кожен випадок. Деякі компанії, зокрема Renault, McDonald's і Henkel, залишаючи ринок, узгодили такі опціони, проте деталі угод не відомі, зазначають у виданні.

Путін також попередив російський бізнес, що санкції проти російських компаній і громадян — не тимчасові.

"Не варто сподіватися на повну свободу торгівлі, платежів і руху капіталу", — сказав він, додавши, що навіть у разі послаблення обмежень Захід знайде інші способи створити проблеми.

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Нагадаємо:

Російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки.

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через "Північний потік-2".

США та Росія розглядають можливість економічного партнерства в Арктиці. Вони обговорюють спільну розвідку природних ресурсів та використання нових торгівельних шляхів.

Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.