Виробник яхт Azimut Benetti відмовився від боротьби за придбання свого конкурента — компанії The Italian Sea Group через арештовану яхту "Шехерезада", власником якої вважають президента Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомило джерело та документ, що є в розпорядженні агентства, арештована яхта, пов'язана з Росією, стала однією з причин, чому виробник яхт Azimut Benetti відмовився від боротьби за придбання свого конкурента – компанії The Italian Sea Group (TISG), яка наразі переживає труднощі.

У понеділок TISG оголосила, що обрала пропозицію від SRI Global у розмірі 220 млн євро (242 млн доларів) як найкращу в межах процедури продажу під наглядом суду, що проводиться в рамках реструктуризації компанії. SRI Global – це інвестиційний холдинг, який контролює італійський підприємець Джуліо Галлацці.

Згідно з судовим рішенням, з яким ознайомилося агентство, компанія Azimut Benetti, що дійшла до фінального етапу процесу з пропозицією 210 млн євро, вирішила не брати участі у фінальному аукціоні 16 листопада.

У листі до призначених судом уповноважених осіб від 10 листопада компанія Azimut Benetti повідомила, що не підвищуватиме свою пропозицію.

Як зазначається в іншому судовому документі, причиною стало те, що під час комплексної перевірки залишилося кілька невирішених питань, зокрема щодо статусу яхти "Шахерезада", яка досі перебуває на верфі TISG у Марина-ді-Каррара.

У тому ж документі вказується, що Azimut Benetti також висловила занепокоєння щодо боргових зобов'язань, пов'язаних із діяльністю TISG у Туреччині.

Італійська влада заарештувала шестипалубну яхту "Шахерезада" у 2022 році, коли вона проходила ремонт на верфі. Підставою для цього стали підозри щодо її належності російським власникам, які підпадають під санкції Європейського Союзу.

Витрати на управління замороженими активами покриває Агентство державного майна Італії. Згідно з копією пропозиції, з якою ознайомилося агентство Reuters, заявка SRI Global включала контракт, що стосується 140-метрової (459-футової) яхти. Це судно "неможливо вивезти з місця його перебування", а на покупця лягають зобов'язання щодо його подальшого утримання, зокрема й перед державними органами.

Компанії Azimut Benetti та TISG відмовилися від коментарів.

Представник SRI заявив, що компанія виконає всі зобов'язання, покладені судовими органами стосовно арештованого судна.

Нагадаємо:

Американські посадовці перевіряли право власності на суперяхту "Шехерезада" вартістю 700 млн доларів і вважають, що вона може бути пов'язана із президентом РФ Володимиром Путіним.

Італійська влада заарештувала у порту Марина-ді-Каррара 140-метрову супер'яхту "Шехерезада", власником якої вважають президента Росії Владіміра Путіна.