Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.

Про це пише Financial Times.

Лідер Кремля заявив, що хоче, щоб російські компанії мали "певні переваги" перед "тими, що повертаються на наш ринок", як відплату за західні санкції.

У виданні зазначають, що ці коментарі є першою ознакою готовності Росії вітати західні компанії після того, як повномасштабне вторгнення Путіна в Україну три роки тому спричинило втечу бізнесу з країни.

За даними KSE, з того часу 472 іноземні компанії залишили російський ринок, а ще 1360 скоротили свою присутність у країні.

Кирило Дмитрієв, голова російського Фонду національного добробуту, який допоміг організувати переговори РФ та США, стверджує, що американські компанії втратили 324 млрд дол через вихід з країни

Інститут KSE стверджує, що американські компанії мали лише 52 млрд дол активів у Росії, тоді як американські компанії, які пішли, згенерували лише 36 млрд дол у період з 2021 по 2023 рік.

Перший віцепрем'єр-міністр Денис Мантуров сказав, що детальні дискусії малоймовірні, поки західні країни не скасують санкції.

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Нагадаємо:

Росія очікує, що низка американських компаній відновить роботу на її ринку вже у другому кварталі 2025 року. Про це заявив голова Фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв після зустрічей із представниками США.