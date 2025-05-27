Росія блокує повернення бізнесу: іноземцям заборонять викуп активів

У Росії планують ускладнити або повністю заблокувати повернення активів іноземним компаніям, які залишили країну після початку повномасштабної війни.

Про це пише The Moscwow Times.

За даними видання, відповідний законопроєкт, погоджений Мінфіном, може бути ухвалений Держдумою вже у червні.

Згідно з документом, іноземний бізнес зможе скористатися правом зворотного викупу лише за згодою уряду або нового власника. При цьому підставами для відмови можуть бути приналежність компанії до "недружньої країни", занижена ціна викупу, а також якщо з моменту продажу минуло більше двох років.

Компенсацію за відмову встановлюватиме російський уряд. Якщо ж іноземна компанія перед відходом не виконала свої зобов’язання, суму компенсації зменшить суд. В окремих випадках — зокрема, якщо йдеться про бізнес у чутливих галузях, таких як оборона чи фінансова стабільність, — повернення активів можливе лише за рішенням президента.

За оцінками Асоціації юристів Росії, принаймні 18 компаній можуть втратити можливість повернути свій бізнес. Зокрема, це стосується французької Renault та американської McDonald’s, які передбачали право викупу своїх активів.

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