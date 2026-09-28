Слідом за "Ашаном" та Nestle: Путін конфіскував російські активи Metro

Путін конфіскував російські активи Metro вслід за "Ашаном" та Nestle

Очільник Кремля Владімір Путін підписав указ про тимчасове управління російськими активами німецької торговельної мережі Metro.

Про це пише російське медіа The Bell.

Управителем призначили АТ "УК Торг Рус". Під його контроль перейшли 100% ТОВ "МЕТРО Кеш енд Керрі", через яке працюють магазини мережі в Росії, а також 100% ТОВ "Метро Верхаус Ноґінск" і 100% ТОВ "Рітейл Проперті 5".

Наразі цими частками володіють нідерландські та німецькі структури Metro: METRO Cash & Carry Russia B.V., Metro Cash & Carry International Holding B.V., METRO Retail Real Estate GmbH та METRO PROPERTIES Holding GmbH.

Компанію "УК Торг Рус" зареєстрували 8 вересня, за три тижні до указу, зі статутним капіталом у 10 тис. рублів.

Єдиний власник і генеральний директор компанії – Йоханнес Толай, який з 2023 року керує "МЕТРО Кеш енд Керрі". До приходу в Metro він очолював російські "Ашан" і Globus.

У грудні Толай сказав російському Forbes, що "бажання німців позбутися нас – нульове".

Metro залишилася в Росії після 2022 року. У минулому фінансовому році продажі групи на російському ринку зросли на 6,7 %, до 2,6 млрд євро, у компанії працює близько 10 тис. осіб.

Нагадаємо:

18 вересня Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.

Пізніше його прессекретар Дмітрій Пєсков пояснив це тим, що власники конфіскованих активів перебувають у європейських країнах, які Росія вважає недружніми.