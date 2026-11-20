Уряд Росії переніс до 2036 року термін переходу на вітчизняне програмне забезпечення для 92% значних об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, при чому спочатку замінити іноземне програмне забезпечення планувалося до 2025 року.

Про це пише The Moscow Times.

Йдеться про системи управління електростанціями, промисловим обладнанням, рухом поїздів і мережами зв'язку в стратегічних галузях.

Відстрочка стосується об'єктів третьої категорії значущості, збої в роботі яких можуть призвести до найменшої шкоди, зазначає пише CNews.

Для перших двох категорій термін встановлено на 1 вересня 2028 року, але його можна продовжити до 2036-го за участі в особливо значних проектах з розробки російського програмного забезпечення. Таких зараз більше 200.

Вимоги щодо імпортозаміщення з'явилися в березні 2022 року, коли російський лідер Володимир Путін обмежив закупівлі іноземного ПЗ, нагадує видання.

У листопаді 2025 року Мінцифри запропонувало відкласти завершення переходу до 2028 року з можливістю продовження до грудня 2030-го. Тепер терміни знову переглянули, і уряд обмежив доступ до даних про імпортозаміщення.

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