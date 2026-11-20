Два танкери, які везли до США російське дизельне пальне у межах "дизельної угоди" президента США Дональда Трампа, зрештою прибули до Бразилії.

Про це з пише hromadske.

За даними Maritime Executive, обидва танкери прибули до порту Ітакоатіара. Першим туди прийшов Leruo, який завантажився 46 тисчами тонн дизелю в російському Приморську, мав доставити вантаж до США.

Майже слідом за ним до тієї самої якірної стоянки прибуло судно під російським прапором Primorye.

Тим часом Beast під прапором Сьєрра-Леоне — також прямує вздовж узбережжя Південної Америки і має статус "Бразилія — в очікуванні розпоряджень" (Brazil For Orders).

Інші танкери, які, за повідомленнями медіа, могли прямувати до США, натомість вирушили до портів Середземномор'я. Зокрема, судно під російським прапором Talisman помітили біля берегів Єгипту, зазначено у публікації.

Невідомим лишається пункт призначення лише танкера Agioi Fanendes під прапором Мальти, який так не дістався США. Нині танкер досі маневрує за кілька сотень миль від узбережжя Атлантичного океану зі статусом "В очікуванні розпоряджень".

"Радіо Свобода" з посиланням на джерела писало, що українська влада й американські організації загалом відстежують вісім російських танкерів, які везуть до США понад 300 тисяч тонн дизелю.

При чому американські компанії не хочуть приймати російський дизель, побоюючись репутаційних і юридичних ризиків.

Це сталося після того, як представники Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті надсилали листи портам, банкам та енергетичним компаніям попереджають, що операції з російськими вантажами дизельного пального можуть призвести до кримінальної відповідальності.

Зокрема, американський сенатор Річард Блюменталь звернувся до власника судна Agioi Fanendes, із вимогою змінити курс судна, щоб не стати учасником незаконної операції.

Нагадаємо:

У жовтні Трамп призупинив застосування частини санкцій і мит проти Росії, які суперечили його планам вивести російський дизель на світові ринки.

Раніше повідомлялося, що принаймні один із танкерів, які йдуть до США, перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.

Американські законодавці зажадали від банків і портів зберегти документи щодо операцій із російським дизелем, попередивши про можливі розслідування та відповідальність за порушення законодавства. Мінфін США вважає домовленості законними.

На початку листопада губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл надіслала листи до десятка операторів портів і терміналів у штаті, попередивши їх, що вони мають відмовляти будь-яким танкерам, які перевозять російський дизель, інакше їм загрожують суворі санкції.

Раніше повідомлялося, що представники адміністрації США таємно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.

Згодом повідомлялося про танкери, які спочатку прямували до США і раптово змінили курс – один пройшов через Гібралтар до Середземного моря, а другий – прямує до Південної Америки.

Раніше повідомлялося, що танкер, що перевозив першу партію російського дизелю для США, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка.

Середні ціни на дизельне пальне в США зросли на сім центів з моменту укладення угоди президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизелю.