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США таємно обговорюють постачання російського газу до Німеччини

Олексій Артемчук — 3 березня, 14:53
США таємно обговорюють постачання російського газу до Німеччини
Getty Images

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bild.

За даними журналістів, переговори влаштувала адміністрація США, а сам механізм постачання передбачає залучення американських компаній, але не уряду. Інформація щодо інших учасників зустрічі поки не розкривалась.

Bild зазначає, що Вашингтон не лише хоче виступити посередником у постачанні російського газу, а й розглядає варіант переобладнання "Північного потоку-1" для транспортування зеленого водню з Фінляндії до Німеччини.

Офіційний Берлін заявив, що не знає про переговори та не отримував жодних офіційних повідомлень. "Німеччина не брала участі в цих дискусіях", – повідомили джерела Bild в уряді ФРН.

Нагадаємо:

Колишній агент та близький соратник російського диктатора Путіна Маттіас Варніг розробляє проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.

Балтійський трубопровід "Північний потік – 2" можуть використати для імпорту водню з Фінляндії.

Постачання російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" після припинення транзиту через Україну в січні 2025 року досягли історичного максимуму, перевищивши 50 млн кубометрів на добу.

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США таємно обговорюють постачання російського газу до Німеччини
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