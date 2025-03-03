США таємно обговорюють постачання російського газу до Німеччини

Спецпосланець Трампа Річард Гренелл провів у Швейцарії закриті переговори щодо можливого постачання російського газу до Німеччини через "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bild.

За даними журналістів, переговори влаштувала адміністрація США, а сам механізм постачання передбачає залучення американських компаній, але не уряду. Інформація щодо інших учасників зустрічі поки не розкривалась.

Bild зазначає, що Вашингтон не лише хоче виступити посередником у постачанні російського газу, а й розглядає варіант переобладнання "Північного потоку-1" для транспортування зеленого водню з Фінляндії до Німеччини.

Офіційний Берлін заявив, що не знає про переговори та не отримував жодних офіційних повідомлень. "Німеччина не брала участі в цих дискусіях", – повідомили джерела Bild в уряді ФРН.

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