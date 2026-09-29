З Росії заборонили вивозити великі суми рублів до найближчих країн

Очільник Кремля Владімір Путін підписав указ, який забороняє вивезення з Росії більше одного мільйона рублів готівкою до Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, а також до Азербайджану, Таджикистану та Узбекистану.

Про це пише російське медіа Meduza.

Заборона не поширюється на виїзд із Росії через певні міжнародні аеропорти за наявності банківських документів, що підтверджують походження готівки.

До цього з 1 квітня 2026 року з Росії до країн ЄАЕС заборонили вивозити готівку в сумі, що перевищує еквівалент 100 тис. дол. Винятки були зроблені для тих, хто залишає РФ через аеропорти.

Після початку великої війни в Україні влада Росії заборонила вивозити з країни валюту на суму понад 10 тис. дол. Рублі можна було вивозити без обмежень, але понад 10 тис. дол. в еквіваленті вимагали декларування.

Нагадаємо:

20 вересня в Росії завершилося триденне голосування на "виборах" до Держдуми. Привладна партія "Єдина Росія", за даними провладних екзит-полів набрала близько половини голосів.

До цього, на початку вересня Путін запевняв, що не розглядає можливості проведення додаткової мобілізації, а розмови про це назвав "інформаційною атакою" напередодні виборів до Держдуми РФ.