Проти Міндіча запровадять санкції

12 листопада Кабінет міністрів прем'єр-міністра Юлії Свириденко ухвалив рішення здійснити подання до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій стосовно Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це ЕП повідомили два незалежних один від одного співрозмовники в уряді.

Відповідно до ст. 5 закону "Про санкції" Кабінет міністрів має право зробити відповідне подання, і у випадку його ухвалення Радою національної оборони, рішення про запровадження санкцій вводить в дію президент України.

Пізніше Свириденко підтвердила ухвалення відповідного рішення. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що підпише указ про запровадження санкцій після ухвалення відповідного рішення РНБО.

"Вважаю, що міністр юстиції (Герман Галущенко) та міністр енергетики (Світлана Гринчук) не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра, щоб були заяви про відставку від цих міністрів", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, що і Галущенко і Гринчук є членами РНБО. Рішень про їх виключення зі складу цього органу наразі немає.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зазначили, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатома" та близький друг президента Зеленського Тимур Міндіч будував вплив на ексміністра енергетики та міністра юстиції Галущенка завдяки звʼязкам із Зеленським.

Прокурори також зазначили, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра оборони Рустема Умєрова.

За декілька годин до обшуків НАБУ Міндіч встиг виїхати з країни.

В одному з епізодів "плівок Міндіча" президент Зеленський подзвонив Галущенку після повідомлення Міндіча.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці.

11 листопада уряд припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому". За кілька годин до цього заяву про складання повноважень члена наглядової ради цієї компанії написав президент Київської школи економіки, колишній позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака (з 22 листопада 2020 року по вересень 2021 року), член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов.

На ранковому засіданні уряду 12 листопада було ухвалено рішення про відсторонення Галущенка з посади міністра юстиції.