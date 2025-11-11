Міндіч впливав на Галущенка та Умєрова – САП

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Про це йшлося під час засідання Вищого антикорупційного суду.

Представник ВАКС під час засідання зазначив, що фігурант розлсідування НАБУ Тимур Міндіч організовував вплив на ексміністра енергетики та оборони.

"Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на мінстра енергетики Галущека та у сфері оборони шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова", – зазначив прокурор САП.

Представник САП також зазначив, що успішна організації Міндіча залежала від його особистих звʼязків з Умєровим, Галущенком та інших високопосадовців, з якими він організовував приватні зустрічі у своїй квартирі.

Завдяки сприянню цих осіб Міндіч та його підприємства отримували гроші, а посадовці, зокрема ексміністр енергетики Галущенко, – заступництво Міндіча перед Зеленським.

Умєров наразі перебуває у Стамбулі.

Нагадаємо:

Детективи НАБУ затримали п'ять оосіб, а про підозру повідомлено сімом членам угрупування, яке організовувало оборудку навколо "Енергоатому", серед яких Тимур Міндіч – керівник злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивались десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.