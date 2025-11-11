Я складаю повноваження члена наглядової ради "Енергоатому" – Милованов

Президент Київської школи економіки, позаштатний радник Єрмака, член наглядової ради "Укроборому" та "Енергоатому" Тимофій Милованов повідомив, що складає свої повноваження у "Енергоатомі" після розслідування НАБУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я складаю свої повноваження члена наглядової ради "Енергоатому". Сьогодні, 11 листопада, я подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради", – зазначив Милованов.

Заява Милованова

Він додав, що пропонує тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, щоб гарантувати об'єктивність процесу.

Також він запропонував створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів.

Нагадаємо:

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організовтор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому" та близький друг президента Володимира Зеленського будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським.

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Детективи НАБУ затримали п'ять осіб, а про підозру повідомлено сімом членам угрупування, яке організовувало оборудку навколо "Енергоатому", серед яких Тимур Міндіч – керівник злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивались десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивна та цинічна: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.