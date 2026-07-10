"Тенору" з плівок Міндіча повідомили про нову підозру

Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (кодове імʼя – Тенор) повідомили про нову підозру.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн.

За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на острові Балі (Індонезія) за 19 млн грн, а також різні дороговартісні предмети розкоші.

Аби унеможливити викриття фінансових транзакцій, "Тенор" використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу.

Нагадаємо:

12 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд відправив Басова під варту. Він заперечив причетність до корупції навколо "Енергоатому".

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.