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"Тенору" з плівок Міндіча повідомили про нову підозру

Володимир Тунік-Фриз — 10 липня, 17:11
Тенору з плівок Міндіча повідомили про нову підозру
Одному з фігурантів плівок Міндіча вручили нову підозру
Радіо Свобода

Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (кодове імʼя – Тенор) повідомили про нову підозру.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн.

За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на острові Балі (Індонезія) за 19 млн грн, а також різні дороговартісні предмети розкоші.

Аби унеможливити викриття фінансових транзакцій, "Тенор" використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу.

Нагадаємо:

12 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд відправив Басова під варту. Він заперечив причетність до корупції навколо "Енергоатому".

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

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Міндіч

"Тенору" з плівок Міндіча повідомили про нову підозру
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