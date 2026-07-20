Міненерго звітувало про кількість енергообладнання, яке надійшло від партнерів

З початку року до України надійшло 4466 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Допомогу надали партнери з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн.

"Очікуємо на надходження ще 882 генераторів, 165 трансформаторів та 157 одиниць іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ", – повідомили у відомстві.

З початку року у регіони зі складів хабу відправили 490 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 4,4 тис. тонн. Зокрема, 2527 генераторів, 97 трансформаторів та 162 одиниці блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2505 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32 тис. тонн, із них понад 28,3 тис. тонн вже розподілені між регіонами.

Нагадаємо:

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

До Києва надійшло від Франції 30 генераторів загальною потужності 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго".

Канада оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 12,4 млн євро.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.