З початку року Україна отримала понад 4000 одиниць енергообладнання

З початку року до України надійшло 4314 одиниць енергетичного обладнання – генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів тощо.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, а також Азербайджан, Японія, Китай та інші.

"Очікуємо на надходження ще 785 генераторів, 124 трансформаторів та 155 одиниць іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ", – говориться у повідомленні.

З початку року у регіони зі складів хабу відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3,6 тис. тонн. Зокрема, 2511 генераторів, 88 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою 31,4 тис. тонн, із них понад 27,2 тис. тонн вже розподілені між регіонами.

Нагадаємо:

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Упродовж січня-квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання.