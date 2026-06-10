Фігуранти "плівок Міндіча" обговорювали, як через Кучеренка зберегти "Шлагбаум" на "Енергоатомі" — "Схеми"

Фігуранти розслідування НАБУ обговорювали, як через народного депутата Кучеренка вирішити свою проблему з тим, що нове рішення уряду поставило під загрозу подальше існування їхньої схеми з розкрадання у "Енергоатомі".

Це встановили "Схеми" ("Радіо Свобода").

"Схеми" отримали та верифікували за допомогою двох незалежних джерел неопубліковані раніше фрагменти записів, які називають "плівками Міндіча" – Тимура, підсанкційного бізнесмена та фігуранта справи "Мідас". Вони є частиною матеріалів кримінального провадження та наразі розглядаються в суді.

Згідно з ними, нардеп Олексій Кучеренко, через якого фігуранти розслідування НАБУ Ігор Миронюк, якого в НАБУ називають "смотрящим за Енергоатомом", та Дмитро Басов, на той час виконавчий директор підприємства з фізичного захисту та безпеки, могли впливати на законодавчі ініціативи, а також, ймовірно, тиснули на контролюючі органи.

Ідеться про Олексія Кучеренка – народного депутата від партії "Батьківщина", першого заступника голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та у 2024-2025 роках – голова тимчасової слідчої комісії з цього ж питання.

Одна з перехоплених правоохоронцями розмов відбулася 9 липня 2025 року між Миронюком та Басовим. Місцем зустрічі був один із так званих "бек-офісів", розташований на вулиці Саперне Поле в елітному ЖК "Бульвар фонтанів" – про це "Схеми" дізналися від джерел із доступом до матеріалів кримінального провадження.

На цьому фрагменті "плівок Міндіча" співрозмовники обговорюють, як через народного депутата Кучеренка вирішити свою проблему з тим, що нове рішення уряду поставило під загрозу подальше існування їхньої схеми з розкрадання у "Енергоатомі".

Підприємство мало право не платити підрядникам залишки за контрактами під час великої війни. Саме це, за даними слідства, дозволяло нині вже підозрюваним у розкраданні у енергетиці Басову та Миронюку реалізовувати схему "Шлагбаум", вимагаючи від підрядників "Енергоатому" відкату за отримання оплат від підприємства.

Але в червні 2025 року цей мораторій для "Енергоатому" рішенням уряду скасували. Це, на переконання правоохоронців, і змусило фігурантів справи "Мідас" шукати вирішення своєї проблеми в парламенті, говориться у публікації.

"Схеми" наводять діалог співрозмовників у перекладі з мови оригіналу на українську.

Ігор Миронюк: Я зараз, бл***, поговорю з Кучеренком (Олексієм, на час розмови головою ТСК з енергетики та першим заступником голови профільного комітету – ред.), нехай виносять цю ситуацію на засідання комісії, на комітет, викликають туди бл*** цього дол***ба – виконавця.

Дмитро Басов: Може, ми через ТСК, і поговорити про питання законодавчої ініціативи, щоб вони винесли всю цю історію стосовно мораторію.

Ігор Миронюк: Я ж до цього і веду, щоби вони далі винесли мораторій.

За два дні після цієї розмови між Миронюком та Басовим "Енергоатом" вийшов із заявою про те, що Державна виконавча служба зняла з його рахунків 126 мільйонів гривень.

Того ж дня стало відомо, що борги підприємства перед підрядниками сягнули приблизно 1,5-2 мільярди гривень.

Відповідаючи на запитання "Схем" Кучеренко зазначив, що Миронюк і Басов до нього не зверталися.

"Точно не зверталися… Я не розумів, хто це до останнього моменту. Жодних прохань від них я не отримував. Відповідно, нічого на їхнє прохання не робив, не міг і не став би робити", – заявив він.

"Питання мораторію жодного разу не перебувало в полі зору ТСК, яку я очолював", – запевнив нардеп.

Нагадаємо:

Попри публічне заперечення знайомства з ключовими дійовими особами справи "Мідас", заступник голови парламентського комітету з енергетики Олексій Кучеренко міг мати з ними контакти.

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.